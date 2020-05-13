【專家點評】鄭勤龍：大市調整可逢低吸納

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風火家人》變《風雷益》之中。在《易經》，「風」代表進退，亦為大利市三倍，今「家人」卦和「益」卦皆帶有風的元素，因此有利在大市調整時逢低吸納作中長線部署。

承接上周預示恒指的調整期還未完成的「臨」卦和「節」卦，指數於本周一雖曾一度欲挑戰於4月29日的短期阻力位24,855點，然而卻因有報道指中國出現了要求重新評估中美第一階段貿易協議的鷹派聲音，使到市場憂慮中美或可能會觸發新一輪的災難性爭端，昨日恒指走勢再度轉弱，全日下跌了356點，收報24,245點。可算是應驗了「節」卦，若再注水便會滿瀉的卦象。

「家人」卦所重視的是內部的和諧和統一性，然而由於近期美國總統特朗普大肆指控中國隱瞞疫情的言論，使到中國內部的不滿情緒不斷上升，加上有報道指，美國方面可能會對中國實施制裁，因此美國白宮不希望聯邦政府的退休基金投資於中國，令投資者的投資態度轉趨審慎。

「益」卦的本字為水滿於皿之意，引伸為增益，這卦的意象剛巧可和「節」卦的意象互相對應，「節」卦的意象為瀉，而「益」卦則為滿，近日新冠肺炎疫情似乎有所改善迹象，多個國家開始計劃重啟經濟，而市場亦憧憬各國會加大刺激經濟力度，使投資市場受惠。然而因「益」卦是繼「損」卦而來，為損而後益之象，固此投資者在目前這種激變的投資市況下入市，必須要做好風險管理為宜。

玄學金融家 鄭勤龍

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