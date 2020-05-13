【專家點評】古勝：中國移動宜分注低吸
2020年05月13日 08:30
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(中新社圖片)
大市一日Chok上，一日Chok落，預判港股走勢難於登天。點解會咁？皆因地緣政治冇路捉。前日中美可以圍埋講首階段貿易協議進度，尋日就中美兩國都傳出悔約意圖，真心被玩死。缸邊友都係認真諗一諗老古所言，2020年作為大變之年，最好都係持盈保泰，終極目標係保本，目前最好係炒股唔炒市，同時要控制注碼。
除個別強勢大藍籌外，升得急最好唔好高追，隨時有高位配股之虞，不如低吼值博率較高的股份如中國移動(00941)。該股早前受惠內地加強5G建設，刺激股價一輪急升，雖然近日走勢轉弱，但話晒內地兩會即將召開，相信5G是重點扶植項目，對中移動中長線有利，兩會後或有利其行情，可趁調整時分注吸納。
再睇走勢，中移動見小雙頂回落，近日接連跌穿10天、20天及50天線，可能要跌至3月底的橫行區間才見支持，進取者可考慮於56元附近開始分注入市，中線上望63元，向下跌穿50元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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