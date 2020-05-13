亞洲股市：日澳股齊跌逾1%

亞洲主要股市受壓，日本日經225指數瀉291點或1.43%，報20,075點。

日本3月份季調後經常帳盈餘9,423億日圓，預期盈餘12,541億日圓，前值盈餘23,781億日圓。未季調經常帳盈餘19,710億日圓，預期盈餘20,342億日圓，前值盈餘31,688億日圓。貿易帳順差1,031億日圓，預期順差1,850億日圓，前值順差13,666億日圓。

南韓首爾綜合指數跌10點或0.56%，報1,911點。外電報道，南韓準備採取額外行動，以促進就業市場趨於穩定。另外，該國4月份就業人口按年大降47.6萬，創1999年2月份以來最大單月降幅。

澳洲股市挫71點或1.32%，報5,331點。該國5月份西太平洋消費者信心指數按月增長16.4%，前值跌17.7%。

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