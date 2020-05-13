【專家點評】馮宏遠：貿戰倘重臨　美股仍能勝出

環球疫情度過高峰期後，中美貿易戰的火藥味又現。先是美國總統特朗普稱追究中國疫情責任，威脅要加關稅。中國則揚言，要將今年初中美貿易首階段協定推倒重來，不過從投資氣氛看，上述消息並未對市況有太大影響，連日外資仍持續流入A股，似乎短期市場亢奮將會蓋過投資者對未來經濟的憂慮。

正如上周專欄所講，未來兩三個月市況，甚受貿易戰消息主導，隨着中美雙方對貿易談判態度愈趨鷹派，美國與中港股市難免出現較大調整。尤其是近期市場憧憬「疫後經濟正常化」，對疫情期間生意停頓的行業及舊經濟行業撈底炒落後，似乎是對經濟復甦的速度和幅度過分樂觀。

事實上環球旅遊業仍然停頓，零售消費則大量轉移至網上購物，與此同時電商及其周邊服務行業逐漸站穩陣腳。疫情高峰雖過，但仍有反彈及轉變為風土病的機會。市民抗疫生活方式隨時要再維持一兩年，屆時消費及生活習慣可能已經定形。可以預期網上購物、遙距工作、互聯網醫療、電子娛樂等行業，未來將會持續增長。

雖說中美貿易戰是兩者皆傷，但上述新經濟行業，在美國股市比例仍然較多，亦有完善的風險投資資金幫助行業發展。未來貿易戰重臨時代，相信美股市場仍會較中港股市看高一線。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（作者為註冊持牌人士）

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