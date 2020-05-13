英鎊低水：曼徹斯特豪宅售價230萬港元起

為對抗新冠肺炎疫情，全球各地均推出低息政策，在資金氾濫的情況下，投資房產不失為古老而安全的投資工具。近月英鎊兌港元曾一度失守9算水平，最低見約8.85元，創三十五年來新低紀錄，令投資英國房地產更見吸引，對海外買家來說相等於取得相當優惠的折扣。

而近月受累新冠肺炎肆虐，獨立宏觀經濟研究機構Capital Economic預測，當地睇樓活動減少，房屋成交數量將會下跌，2020全年英國樓價將稍微調整至下跌3%，但預計房產市場緩慢情況不會超過三個月。而在政府推出的財政方案同補助人民薪金政策下，業主沒有壓力去接受低價出售房屋，加上早前英倫銀行降低利率至0.1厘的歷史新低，借貸成本及供樓壓力大大降低，現時是買家入手好時機，尤其是當地首次置業者。

今期PREMIER CAPITAL LIMITED將推介位於曼徹斯特市區豪宅項目Ancoats Gardens，項目提供一房至三房特色戶，首期低至一成，售價由230萬港元起。

PREMIER CAPITAL LIMITED銷售總監張嘉華Andy Cheung表示，Ancoats Gardens依傍曼徹斯特市區豪宅地區Ancoats，該區獲泰晤士報選為全英國TOP 20最時尚居住地區，區內有不少著名食肆、咖啡廳及星級餐廳。樓盤由發展商Beech Holding打造，樓高15層，提供155個單位，戶型包括一房至三房戶，面積由499至1,215方呎不等。

他指出，項目旨在打造高尚住宅，樓盤所有單位均設有2.7米特高樓底，配備智能發熱地板及智能生活設備，同時選用英國制家具電器並配置意大利頂級傢俬。部分單位更設有內陽台，屬英國罕有的豪宅格局。而項目底層設有商舖、地下停車場、住客禮賓服務及會客區、專屬大堂、雙層健身房，而7樓及9樓更設置頂層空中花園供住戶享用。

項目所在地貴為最時尚居住地區，集合最潮娛樂最時尚食肆餐廳，市內唯一米芝蓮星級餐廳Mana都落戶於此，同時擁有眾多極具特色商業同共享辦公室，擁有無數初創公司，是不少當地年輕創業者追夢的地方。

樓盤所在地未來升值潛力優厚。項目旁邊為耗資80億港元、為英國西北部最大商業活化項目N.O.M.A商業區，整個發展項目由市政府牽頭，包括19幢全新及重建的甲級寫字樓，零售、酒店及寫字樓樓面超過400萬方呎，不少大型企業如NHS National Health Service及The Co-op等已經進駐，而科網巨頭Amazon旗下面積約9萬方呎的曼徹斯特總部，亦於本年二月份正式啟用。多家國際性企業早已進駐該區，區內有多達逾6,000名全職上班族，稱得上為全新核心商業中心區。

生活配套同樣一應俱全，由樓盤所在地步行7分鐘，可到達市內最大型購物中心Arndale Shopping Centre及大型百貨公司Selfiges等。

交通方面也一樣便捷，從項目出發只需步行5分鐘即到達Victoria輕鐵同火車站，亦可選擇乘搭市內免費循環巴士穿梭市區各地。而步行14分鐘可到HS2高鐵曼徹斯特總站Piccadilly火車站，由該站出發只需2小時直達倫敦，高鐵落成後將縮短至1個多小時。

張嘉華又指出，就地理、就業及交通等因素而言，相信投資者不需擔心未來租務前景，作為英國政府重點發展北部振興計劃的核心城市，曼徹斯特房屋長期供不應求，人口及就業數字亦處於高速增長的階段。而根據曼徹斯特市政府最新城市報告資料，以平均成交價來說，Ancoats是該城市平均成交樓價最高地區之一，反映該區獨有的居住環境及生活配套，為當地年輕專業人士或企業高層所追求的居住地，料樓價未來將平穩向上。

張氏表示，早前市場普遍預料英國正式脫歐後經濟前景明朗化，整體將進入上升趨勢，怎料受疫情拖累令經濟陷入短暫停頓。而近月英鎊兌港元匯率一度急劇下跌至約8.85元，不過數天內已出現大幅反彈，目前英鎊兌港元徘徊於9.5至9.6元，預料進一步大幅下跌機會不大。

至於全球各國積極推出減息政策，他認為，在低息環境持續及資金氾濫情況下，普遍定存投資產品吸引力下降，而房產除了吸引投資者外，還有一定用家需求，在借貸成本進一步降低下，有感英國房地產不失為就抗跌能力及創造現金流的絕佳投資工具。

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曼徹斯特Ancoats Gardens展銷會及投資講座

日期：5月16至17日（周六、日）

時間: 早上11時至下午7時

物業投資講座: 中午12時及下午三時

地點:九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳

WhatsApp：5561 3898

電話查詢：2868 9200

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為保障每位客人及員工，展銷會期間將採取一系列防疫措施：

‧在場人士必須配戴口罩

‧必須量度體溫方可進場

‧會場內設有酒精搓手液

‧座位安排保持合適距離