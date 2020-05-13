【專家點評】陳錦興：中海宏洋估值吸引

中海宏洋首季營業額約為37億元人民幣(下同)，按年增長40.4%，而季度的經營溢利約為6.39億元，按年上升19.9%。受疫情影響，首季合約銷售額約82億元，按年下跌13.3%。隨着復工復產及社會活動趨正常，3月、4月的合約銷售回穩，市場亦預期五一長假，內房銷售會有不俗的表現。中海宏洋全年合約銷售目標為600億人民幣，要達到雖有一定挑戰，但在強勁剛性需求下，未必不能達到。

以往，中海宏洋樓盤質素較次，毛利率約在20%，盈利增長也非十分好。惟2017年起，盈利增長持續加快，毛利率逐步擴闊，去年更達30%以上。此外，管理層亦積極推盤，加快資產周轉率，策略執行良好，有利市場提升其估值。

房住不炒是內地的長期政策，城市化亦有利累積剛性需求，三四線內房具發展空間，中海宏洋有母公司的強大支持，公司策略亦更趨積極，未來增長動力強，每股派息可望增加，現價市盈率4倍，息率5厘，估值吸引。建議4.6港元吸納，目標價睇5.8元，止蝕定於4.3元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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