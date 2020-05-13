【專家點評】沈振盈：瑞聲料較舜宇值博

踏入5月份，市況暫時仍是反覆上落，未能行出一個大方向出來。雖然本月首個交易日，指數大跌逾1,000點，但隨着中美關係略為緩和，本周一已收復失地。

若論中美關係，雖然是其中一個隱憂，亦是上周令港股單日大跌1,000點的原因。但事實亦證明，特朗普針對中國的言論，很明顯是「出口術」以取得政治紅利，講多過做。以現時美國的經濟狀況及處境，根本不敢有任何行動。單看他去周的言論及行為，已完全可以反映出來。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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