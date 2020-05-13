【專家點評】沈振盈：瑞聲料較舜宇值博
2020年05月13日 09:15
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踏入5月份，市況暫時仍是反覆上落，未能行出一個大方向出來。雖然本月首個交易日，指數大跌逾1,000點，但隨着中美關係略為緩和，本周一已收復失地。
昨日恒指雖然下跌，但對於近期強勢的科技股及5G股影響不大。小米(01810)不斷有銷售數據的好消息，現正處於急升後的整固中。港交所(00388)仍是強勢，出完首季業績後，震盪兩日又重上250元水平之上，昨日更逆市上升。ATM之中最落後的阿里巴巴(09988)，同樣是逆市而升，197元的支持位守得好穩，將會是短期的重點。
市場評論最分歧的瑞聲科技(02018)，昨日亦靠穩，一樣是逆市而升。雖然首季業績欠佳，預計盈利大跌85%，但此數字是正常及預期之內，股價基本上亦已被充分反映。若論值博率，亦較舜宇光學(02382)為高。
若論中美關係，雖然是其中一個隱憂，亦是上周令港股單日大跌1,000點的原因。但事實亦證明，特朗普針對中國的言論，很明顯是「出口術」以取得政治紅利，講多過做。以現時美國的經濟狀況及處境，根本不敢有任何行動。單看他去周的言論及行為，已完全可以反映出來。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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