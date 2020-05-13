A股快報：兩市偏軟　融資餘額按日增29億人民幣

內媒引述消息人士稱，中國或考慮將中美貿易協議作廢，另指美國總統特朗普施壓美退休基金退出中國股市。內地三大股指齊低開，滬綜指低開8點或0.3%，報2,882點；深成指低開37點或0.34%，報10,978點；創業板指跌4點或0.19%，報2,120點。

人民銀行未開展逆回購操作，另無逆回購到期，實現零投放零回籠。根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0875，較上日上調44點子。

截至周二(12日)，上交所融資餘額報5,544.21億元人民幣(下同)，按日增加12.84億元；深交所融資餘額報4,956.45億元，按日增加16.62億元；兩市合計10,500.66億元，按日增加29.46億元。

此外，截至周二，A股已有3,717家上市公司披露了2019年年報，其中196家公司年報被審計機構出具「非標」審計意見，佔比為5.27%。內媒引述會計師事務所合夥人表示，今年事務所對上市公司年報審計意見的給出更加慎重，因新證券法實施，中介機構的責任更重，而註冊會計師的執業質量要求更嚴，包括終身責任制的提出，都促使年報審計質量把關更為嚴格。

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