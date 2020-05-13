【全球救市】印度推2萬億元刺激經濟計劃

印度公布總額2,650億美元(約2.06萬港元)的一籃子計劃以刺激經濟，相當於該國國內生產總值(GDP)的10%，以支撐國內經濟渡過新冠肺炎疫情和封鎖措施的衝擊，自給自足。

印度總理莫迪表示，該筆財政和貨幣支出主要鎖定在因為居家避疫封鎖令而失業的個人，以及苦苦掙扎的企業，幫助印度經濟恢復元氣。未來幾日財長將公布相關細節。

他強調，印度需要進行幾項大膽改革，才能應付諸如新冠肺炎疫情等這類危機所帶來的影響，包括農業供應鏈改革、合理的稅制、簡單明瞭的法律、有能力的人力資源和強大的金融體系，這些改革將促進商業發展，吸引投資並進一步強化「印度製造」。

事實上，為控制疫情擴散，印度於今年3月25日起實施全國封鎖，並已將期限兩度延後。至周二(12日)莫迪宣布再次延長期限，周日(17日)過後將進入第四波封鎖措施，屆時將公布新規範。

受疫情衝擊，印度今年GDP很可能陷入40年以來首見收縮，預期單計4月份，該國就有1.22億人失業。

印度IDFC First Bank首席經濟學家Indranil Pan認為，5月18日之後的封鎖措施還不明朗，一切充滿不確定性。即使刺激措施擺在眼前，只要封鎖措施仍會實施一段時間，就要留意該筆資金會否立即發出，還是分階段發放。

根據約翰斯霍普金斯大學數據，擁有13億人口的印度累計確診病例超過7萬人，很可能在1周內超越中國，迄今已有2,310人因為疫情而失去生命。

此前，印度政府和央行接連宣布多項刺激措施，包括3月透過一項26億美元計劃，向貧窮人口發放現金並確保糧食供給，以免市民捱餓，其後財政部再推出225億美元的紓困措施。印度央行則在3月對國內經濟注資逾500億美元，相當於GDP的3.2%。

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