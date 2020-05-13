【大行觀點】交銀國際下調騰訊音樂目標價

交銀國際研究部發表的報告指出，騰訊控股旗下在美國上市的騰訊音樂(TME.US)今年第1季度業績符合預期。季內廣告帶動在線音樂收入同比增長27%至20億元人民幣，超過該行預期5%；會員收入和預期一致，會員數目按月淨增280萬，月ARPU(平均每戶每月收入)按月增至9.4元人民幣；非會員收入受廣告帶動超預期，主要受益於房地產板塊廣告需求的增長。

季內之社交娛樂收入43億元，同比增長3%，低於該行預期2%，主要因付費金額下滑；付費用戶為1,280萬，比預期高20萬，主要受「全民K歌」帶動。「全民K歌」是在疫情期間受益的宅家娛樂產品之一，惟月ARPU低於預期4%，主要是因直播用戶消費疲軟導致。

展望第2季度，該行預計騰訊音樂的收入同比增長16%，音樂業務增長加速至35%，社交娛樂恢復到9%。該行維持給予其「中性」的投資評級，但將目標價由原先的11美元下調至9.8美元，主要認為音樂板塊比社交娛樂的增長更穩固，因為下半年社交娛樂前景的可視性不強，尤其是直播部分的消費復甦步伐。

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