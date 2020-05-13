長建股東會：未能作派息預測　私有化與否要問母公司

李回應指，受監管條例所限，不能回應回購的問題，亦未能對未來派息作預測；而私有化與否則要問母公司。但他表示，由於目前利率低而公司的資產回報不變，間接促使公司的價值提升。

至於上周為何公司發通告披露英國的收入會受到影響，李解釋，是因為英國沒有如預定般將稅率降至17%，而是維持在19%，令到公司「要重新計過晒啲稅」。可是他強調對公司現金沒有重大影響。

李亦多番強調，「全世界都在捱」，但相信疫情不會永遠存在，公司憑藉資產質素、融資能力等，可以在疫情過去後較快恢復。目前公司有幾單收購合併的項目在傾談之中，然而因為未能面對面商討，以及未能做盡職調查易受到阻延。

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