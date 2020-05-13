【外匯點評】陳正犖：黃金宜趁低再吸納

我們最新上調第二季平均金價至1,710美元，並上調今年基本預測，由1,640美元升至1,680美元，維持2021年全年金價預測1,925美元。

我們維持金價中線向好預測，基本情景預測維持2021年或突破2,000美元。不過，今次黃金牛市已維持較長的一段時間，目前金價維持在約1,700美元，對資本保值的投資者來說已算回報不錯，一旦股市有新一輪拋售，投資者或平掉手上黃金長倉，未來數季黃金很容易被拋售，金價或回調至1,500至1,550美元範圍。我們建議趁低吸納，但亦須注要目前黃金倉位風險。另外，我們亦關注零售黃金銷售(例如珠寶)疲弱，有機會拖金價後腿。

我們相信金價較大機會是較緩慢上升，並大致維持在1,600至1,700美元水平，而非急速升至1,850至1,950美元，而2021年環球增長及新興市場復甦，將會接力支持金價另一波升浪闖上至2,000美元。

技術上，日線圖上，金價似乎有機會向上突破收窄三角形態。月線圖上，金價3月份調整和2008至2011年相似，調整後重拾升軌。重要阻力或為1,800美元附近，支持或為1,660美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626