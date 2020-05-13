新冠肺炎：東南亞疫情肆虐　百年洋行備受衝擊

財經傳媒彭博報道，繼香港的社會動盪以及中、港兩地新冠肺炎疫情引發的危機席捲大中華區業務之後，百年英資貿易公司的怡和洋行集團在印尼的業務正面臨重大的挑戰。

新冠肺炎疫情嚴重打擊這個東南亞國家的經濟，這對怡和當地的汽車分銷部門和第二大利潤貢獻者PT Astra International(Astra)造成壓力。該集團的業務遍及房地產，零售，酒店和汽車，已警告投資者印尼的「情況日益嚴峻」。該國的肺炎感染的死亡率是該地區最高的。

印尼汽車工業協會幾乎將其2020年汽車銷量預期削半，可見Astra的前景暗淡。該公司從Toyota Motor向Isuzu Motors銷售汽車和卡車。隨着印尼今年的經濟增長將放緩至近二十年來的最低水平，Astra的其他業務(包括重型機械和棕櫚油)亦面對困難。

報道引述研究副組長Jonathan Galligan表示，疲軟確實是由於疫情嚴重衝擊了東南亞，而怡和在該地區商業的參與率很高，尤其是在印尼。

對於擁有187年「貿易行」歷史的怡和，在印尼市場建立新戰場，由文華東方酒店到牛奶公司超市等，使其業務得以復甦。可如今印尼感染個案持續增加，表明東南亞地區存在不可預見的風險，而該地區約佔怡和基本利潤的42%，可見前景實不容樂觀。

彭博彙編的數據顯示，4月怡和的股價在新加坡暴跌了12%，創下2011年以來最大單月跌幅及接近九年來最低水平。自去年6月反修例以來，其股價累跌幅度更達到33%；同期旗下Astra 在雅加達的股價下跌了45%，而當地基準指數下跌了27%，表現明顯遜於大市。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626