【大行觀點】瑞銀：人民幣四季度升值可期

瑞銀財富管理投資總監辦公室最近發表的「人民幣四季度升值可期」最新報告指出，人民幣最新的預期並非建基於中國一季度國際收支較弱，而是反映在美國年末大選前，中美關係可能趨向緊張。然而，基於以下因素，該行沒有大幅調整年內匯率預測，預計四季度人民幣升值依然可期。

市場憂慮美國經濟重啟後疫情可能捲土重來，與此同時，美聯儲官員表示，如果經濟在90或120日內未能重啟，可能引發蕭條級別的經濟衰退，央行也關注在壓力測試過程中，銀行能否繼續派息。

美國3大股指昨晚全面收低近2%，但美國投資級債券上升，美國高收益債券也大致平穩，確定了該行偏好信貸多於股票的看法。美股市盈率已達到18.5倍(以明年盈利預測推算)，加上美聯儲的舉措正直接支持債市，而美國投資級、美國高收益及美元新興市場主權債利差已分別達到205、748及571個基點，足夠補償投資者風險。

●人民幣四季度升值可期

人民幣自3月中失守7關口後，中美關係繃緊更引發離岸人民幣上周短暫觸及7.15。由於兩國貿易風險升溫，該行調低了人民幣於9及12月末預測，由原來的6.8及6.7，分別降至7.0及6.8。基於以下因素，該行料四季度人民幣升值可期。

●特朗普實際行動會保持克制

受疫情影響，美國二季度經濟大幅萎縮，為盡快拉動下半年經濟強勁回彈，特朗普在處理中美關係上將步步為營。為爭取選票，他在措詞上可能較為強硬，但實際行動上克制。

中國經濟復甦領先於美國一個季度的時間，美國最近兩個月失業情況加速惡化，就業市場可能要較長時間去恢復，相對來說，中國的經濟形勢較佳。

人民幣仍然提供不錯的收益率，貨幣市場利率1.3%至1.7%，較美元高出約1%，美元兌人民幣波動率也只有3%至7%。此外，中國股票估值偏低，總體利於人民幣資產價格。

儘管中國一季度經常帳逆差近300億美元，但估計未來數個季度將顯著扭轉負值，隨着服務逆差收窄，該行相信內地經常帳餘額佔GDP從去年的1.2%，改善至今年的約2%。

當環球經濟下半年復甦過來，投資者將再次偏好風險資產，尤其是新興市場，美元屆時面臨較大的下行壓力，類似於2009年下半年的情況，拉動人民幣走高。

●中國通脹重回「3時代」

中國的居民消費價格指數(CPI)從1月的5.4%，進一步降至4月的3.3%，趨勢符合該行的預期。由於「豬通脹」持續放緩，加上3月後物價基數效應增加，估計CPI將繼續走低，全年CPI預期約2.5%(前4月為4.5%)。

隨着內地食品供應及運輸活動改善，4月食品價格同比上漲14.8%，低於上月漲幅18%，其中，豬肉價格漲96.9%，比上月升幅116.4%大幅收窄，CPI因此少增約0.4個百分點。至於核心CPI繼續保持在近10年低點的1.1%。

工業生產者出廠價格(PPI)方面，受到油價等大宗商品價格顯著下跌，以及去年高基數的拖累，4月PPI擴大收縮3.1%，為2016年5月以來最低水準。

由於國際油價持續走低，即使國內成品油價格調整機制的最低點限制在40美元，但其仍跟去年二至四季度平均油價逾60多美元存在明顯差距，相信年內PPI通縮壓力猶存。另一方面，內地基建及建築需求本季度起恢復，對基本金屬及原材料價格將有一定支撐，該行估計全年PPI約0%或小幅低於零(前4月為-1.2%)。

隨着CPI走低，在核心CPI承壓及PPI通縮之下，給予內地貨幣政策寬鬆更大的彈性，利於政府振興經濟的部署。

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