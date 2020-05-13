港股格局：張智威建議繼續炒股唔炒市

信誠證券聯席董事張智威表示，環球多國央行實行量化寬鬆政策，加上港股現時估值不貴，且周息率吸引，恒指大跌空間不多。不過，市場憂慮環球疫情後引發的「併發症」，如保護主義、本土主義等，全球貿易國際化大受影響，同時將拖累經濟，加上中美亦再現爭拗，因此股市雖跌唔落，但同時亦升唔上。他預期恒指將於兩萬四附近上落，暫時未見有突破動力，建議繼續炒股唔炒市，留意新經濟股及物管股。

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