港股格局：張智威建議繼續炒股唔炒市
2020年05月13日 10:54
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信誠證券聯席董事張智威表示，環球多國央行實行量化寬鬆政策，加上港股現時估值不貴，且周息率吸引，恒指大跌空間不多。不過，市場憂慮環球疫情後引發的「併發症」，如保護主義、本土主義等，全球貿易國際化大受影響，同時將拖累經濟，加上中美亦再現爭拗，因此股市雖跌唔落，但同時亦升唔上。他預期恒指將於兩萬四附近上落，暫時未見有突破動力，建議繼續炒股唔炒市，留意新經濟股及物管股。
他又指，近期醫藥股熱炒，如新上市的康方生物(09926)首日掛牌已炒高50%，沛嘉醫療(09996)將接力於周五(15日)上市，超額認購倍數亦驚人，若有意炒轉影子股概念，可投機性短炒康方生物。至於其他醫藥股如藥明生物(02269)，現時估值偏貴，可留意估值相對合理的三生製藥(01530)及維亞生物(01873)，但他同時提醒，若買入尚未有盈利或收入生物科技股份，風險相對較高。
另外，恒指公司將於下周一(18日)公布恒指是否納入同股不同權公司諮詢結果，張認為開綠燈機會好大，阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)市值大，且成交活躍，料下季有望「染藍」，投資者不妨伺機部署。
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