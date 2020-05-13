傳金沙集團放棄競逐日本賭牌

美國拉斯維加斯金沙集團自2005年以來，一直試圖在日本擴張，但外電引述消息報道，由於管理層反對日本賭場立法的某些條款，集團擬放棄競逐獲得日本賭場營運牌照。

據悉，最大的絆腳石是日本賭牌的特許權只能維持10年，而期內日本或地方政府皆可改變條款，可能會損害營運商利潤。而金沙集團分別於澳門及新加坡的度假村獲得20至30年的許可。

金沙集團主席艾德森(Sheldon Adelson)表示，現在是時候將精力集中在其他機會上。他曾揚言，願意在一個度假村項目上花費100億美元，當中包括興建賭場、酒店及會議空間，類似於其於拉斯維加斯、澳門及新加坡的規模。

至於雲頂、銀娛、永利度假村及新濠博亞娛樂表示對日本賭牌仍然有興趣。

此前，美國賭場運營商凱撒娛樂(Caesars Entertainment)去年宣布放棄競投日本賭牌，並將聚焦其目前的計劃，包括與美國同業Eldorado Resorts的合併。

分析指出，金沙集團的決定，對日本首相安倍晉三而言是個挫折，因他一直試圖通過專注於旅遊業來促進經濟增長。然而，新冠肺炎疫情以及由此導致的旅行崩潰，對該國經濟造成傷害。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626