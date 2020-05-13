【糧食危機】美國農業部料豬肉年產量6年來首降

由於新冠肺炎疫情對肉類加工廠的生產造成前所未有的影響。據美國農業部預測，豬肉年產量將出現2014年以來的首次下降，牛肉年產量將出現2015年以來首次下降。

受疫情拖累，美國多家肉類加工廠從上個月開始便停工或放慢生產，牛和豬的屠宰量下降30%以上。

農業部稱，由於新冠疫情和經濟的不確定性，2020年紅肉和禽肉的總產量預計將低於上月預測的水平。隨着屠宰速度的放慢，豬肉產量預計將走低。目前預測今年全年豬肉產量為2,745萬磅，低於2019年的2,765萬磅。

另外，農業部指2019至2020年度中國對美國大豆的進口量預計為9,200萬噸。在中國進口預期增長的帶動下，2020至2021年全球大豆進口需求料增加，美國在全球的出口佔比將從2019至2020年30%的紀錄低位升至34%。

美國大豆出口將反彈至5,579萬噸，高於2019至2020年度的4,559萬噸。預計全球大豆產量將增加2,660萬噸，至3.628億噸，其中巴西的收成料增加700萬噸，至1.31億噸，阿根廷的收成料增加250萬噸，至5,350萬噸，美國也將扭轉去年的反彈趨勢。

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