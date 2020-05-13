新冠肺炎：Apple擬未來數月分段讓員工重返辦公室

外媒引述知情人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)計劃在未來幾個月內分階段讓員工重返辦公室工作，包括位於加州矽谷的Apple Park。

報道指，全球部分地區已開始實施第一階段措施，讓無法遠程工作或在家工作有困難的員工重返辦公室，並將在5月下旬及6月初擴展至更多主要辦事處。第二階段計劃於7月開始展開，使更多員工回到蘋果公司位於全球的辦公室。該公司在美國紐約、洛杉磯、聖地牙哥等城市皆設有辦公室。

重返辦公室的第一批蘋果公司員工預計將着重於硬體開發，如虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)頭戴式設備等；至於軟體開發人員大多留家工作，該公司計劃將6月下旬的開發者大會改為線上進行。

知情人士透露，考慮到當地及各州的居家禁足令，重返辦公室的時程仍不確定，將會隨各地情況有所調整。

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