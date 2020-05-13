港元拆息︰1個月降至0.7厘 續創逾兩年新低
2020年05月13日 11:54
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.31339厘，結束四連升；1星期升至0.449厘；與樓按相關的1個月再跌至0.7厘，連跌3日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.2厘。
13/5/2020
隔夜 0.31339厘
1星期 0.44982厘
2星期 0.54054厘
1個月 0.70893厘
2個月 1.11036厘
3個月 1.20250厘
6個月 1.46107厘
12個月 1.58375厘
12/5/2020
隔夜 0.31411厘
1星期 0.44601厘
2星期 0.52321厘
1個月 0.71714厘
2個月 1.12071厘
3個月 1.21857厘
6個月 1.49857厘
12個月 1.62875厘
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