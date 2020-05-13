港元拆息︰1個月降至0.7厘　續創逾兩年新低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.31339厘，結束四連升；1星期升至0.449厘；與樓按相關的1個月再跌至0.7厘，連跌3日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.2厘。

13/5/2020

隔夜 0.31339厘

1星期 0.44982厘

2星期 0.54054厘

1個月 0.70893厘

2個月 1.11036厘

3個月 1.20250厘

6個月 1.46107厘

12個月 1.58375厘

12/5/2020

隔夜 0.31411厘

1星期 0.44601厘

2星期 0.52321厘

1個月 0.71714厘

2個月 1.12071厘

3個月 1.21857厘

6個月 1.49857厘

12個月 1.62875厘

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