港元拆息︰1個月降至0.7厘　續創逾兩年新低

2020年05月13日 11:54
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.31339厘，結束四連升；1星期升至0.449厘；與樓按相關的1個月再跌至0.7厘，連跌3日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.2厘。
    13/5/2020
    隔夜 0.31339厘
    1星期 0.44982厘
    2星期 0.54054厘
    1個月 0.70893厘
    2個月 1.11036厘
    3個月 1.20250厘
    6個月 1.46107厘
    12個月 1.58375厘
    12/5/2020
    隔夜 0.31411厘
    1星期 0.44601厘
    2星期 0.52321厘
    1個月 0.71714厘
    2個月 1.12071厘
    3個月 1.21857厘
    6個月 1.49857厘
    12個月 1.62875厘
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