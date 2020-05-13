進智公交發盈警　料4月繼續錄得營運虧損

自2019年年中以來，集團的部分專線公共小巴服務因社會動盪而間歇性中斷。自2020年1月下旬以來，香港爆發新型冠狀病毒疫情，學校停課、公私營部門採取在家工作安排及減少社交聚會等抗疫措施，導致集團本財政年度第四季度期間的專線公共小巴服務的乘客量按年減少了約23%。

隨着新確診病例數目於2020年3月底有所增加，政府採取了更為嚴格的抗疫措施。於4月份，集團的專線公共小巴服務的乘客量按年下降約34%，預計在4月份繼續錄得營運虧損。

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