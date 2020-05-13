綠葉製藥授出抗抑鬱藥於巴西及墨西哥獨家推廣權

綠葉製藥( 02186 )公布，其全資子公司Luye Hong Kong，與Moksha8之兩家子公司Moksha8 Brasil Distribuidora e Representação de Medicamentos Ltda.和Moksha8 Farmacéutica, S. de R.L . de C.V.，簽署就思瑞康®和思瑞康緩釋片®在巴西及墨西哥的獨家推廣協議。

思瑞康®(富馬酸喹硫平、速釋、IR)及思瑞康緩釋片®(緩釋製劑)乃具有抗抑鬱特性的非典型抗精神病(AAP)藥物。思瑞康®的主要病症是治療精神分裂症和躁鬱症。思瑞康緩釋片®在若干市場亦獲准用於抑鬱症和廣泛性焦慮症。

除思瑞康®系列產品外，集團還有多個中樞神經系統在研項目，同步在中國及海外市場進行開發，其中在臨床研究階段的項目包括LY 03004(用於精神分裂和雙相情感障礙症)LY 03003(用於帕金森病)、LY 03005(用於抑鬱症)、LY 03010(用於精神分裂症和分裂情感性障礙的治療)、LY30410(用於中輕度阿茲海默症)和LY 03012(用於慢性疼痛)等。上述在研產品在中國、美國、歐洲和日本等戰略市場註冊進展良好，未來計劃在這些國家上市並進一步擴展到全球市場。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626