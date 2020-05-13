新奧能源：有信心今年售氣量增長可達標
2020年05月13日 12:27
東網電視更多新聞短片
新奧能源(02688)主席王玉鎖表示，天然氣期貨價格確實不排除會跟隨原油跌至負數，因為天然氣儲存空間更加有限，其產量按市況調整的速度更慢(生產剛性更大)，但不認為是一個常態和有大量天然氣真的會以負數價錢交收，對新奧來說當然更願意看到天然氣來貨價長期處於低水平。
他相信，新奧能源依然可以實現3月中所公布，今年售氣量有12%至15%增長的目標，下半年很關鍵，如果冬季較為寒冷，當然有推動作用。
王玉鎖去年將其幾乎所持有的新奧能源股份轉讓予同樣由其控制的新奧生態控股(600803.SH)(新奧股份)，進而系內重組。王稱，如無大問題相關股份將於6月交割，之後兩家公司會有非常緊密的合作，可結合新奧股份的海外氣源和新奧能源的下游市場網絡，以及新奧集團的浙江舟山液化天然氣(LNG)碼頭的優勢。他又說，內地的煤層氣技術也「推廣得很快」，一些內地上游企業也有與新奧能源就此交流，有合作意向。
王續稱，現時公司也有趁油價暴瀉，於海外盡量加大採購低廉的天然氣現貨，與長期供應合約「交錯」採購，後者與油價掛鈎，「是個不錯的搭配」，而新奧集團的舟山LNG碼頭二期應該能在明年4月竣工，比預期計劃快兩個月。
總裁張宇迎表示，新奧能源現存2,000萬居民用戶及約15萬工商業用戶，其需求不限於燃氣等能源供應方面，而公司過去幾年已一直致力滿足其灶具、保險等各種其他需要。2020年公司增值服務收入目標為30億元人民幣，增速達到50%。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！