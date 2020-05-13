新奧能源：有信心今年售氣量增長可達標

他相信，新奧能源依然可以實現3月中所公布，今年售氣量有12%至15%增長的目標，下半年很關鍵，如果冬季較為寒冷，當然有推動作用。

王續稱，現時公司也有趁油價暴瀉，於海外盡量加大採購低廉的天然氣現貨，與長期供應合約「交錯」採購，後者與油價掛鈎，「是個不錯的搭配」，而新奧集團的舟山LNG碼頭二期應該能在明年4月竣工，比預期計劃快兩個月。

總裁張宇迎表示，新奧能源現存2,000萬居民用戶及約15萬工商業用戶，其需求不限於燃氣等能源供應方面，而公司過去幾年已一直致力滿足其灶具、保險等各種其他需要。2020年公司增值服務收入目標為30億元人民幣，增速達到50%。

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