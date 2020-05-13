【外匯點評】熊俊傑：新西蘭央行擴大量寬　不排除負利率

新西蘭儲備銀行(RBNZ)今日(13日)完成議息會議，央行決定擴大其資產購買計劃規模近一倍，從330億紐元提高到600億紐元(折合約360億美元)，做法使央行穩定債息和壓抑通脹預期下降的雙重不利因素。

一如市場預期 ，央行把隔夜現金利率(OCR)保持在0.25%。儲行委員在3月16日的緊急會議中，曾保證在未來12個月內利率保持在0.25%。不過隨着肺炎疫情在4月惡化，對未來經濟的損害很可能比當時預算為大，市場分析已在會議前估計紐儲行有可能實施負利率政策。

在是次會議後公布的聲明中表示，貨幣政策委員會已準備在必要時使用其他貨幣政策工具，包括進一步降低隔夜現金利率，及向大規模資產購買(LSAP)計劃添加其他類型的資產以及向銀行提供定期貸款。

央行預期本年第二季經濟將收縮21.8%。而聲明亦指出，即使新西蘭成功遏制疾病在當地傳播，全球經濟活動的減少亦會持續降低新西蘭許多出口產品的需求。這暗示了紐儲行在未來將利率下調至零或以下水平的機會頗高。

在會後的視像會議中，主席奧爾的講話與會議聲明相約。被問及有關紐元的走向，他只表示紐元大幅向上的機會不大，而他認為新西蘭經濟體積較其他主要發展經濟體細小，弱紐元不應被視為貨幣戰或出口貿易上的工具。

紐元兌美元(NZD/USD)跌近1%，低見1.6009，守於0.6000以上。短線走勢要視乎匯價能否高於上升軌1.6030以上。在中美貿易糾紛及紐儲行擴大量寬的情況下，相信紐元未必可在短期內升穿0.6200至0.6260的重要阻力。相反，若失守60美仙，匯價下行風險料會上升。第二季交易區間或於0.58至0.6260之間。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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