【高盛推介】美團急漲創新高 輪證傳真
2020年05月13日 12:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(12日)升約2.1%。周三(13日)早段逆市上升，並創歷史新高119.8港元。順豐推出名為「豐食」的外賣平台，市場憂慮會否影響美團業務。然而有券商發表報告指「豐食」不會對美團存在威脅，並維持美團「買入」投資評級。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約720萬元資金流入。另一方面，近日牛證獲資金留意，當中周一(11日)及周二共錄得約680萬元資金流入。港股通方面，則見周二北水追捧美團，錄得約1.55億元資金淨買入，為當日最多淨買入的個股。
投資者如看好，牛證方面可留意新上市的較貼價美團牛證(69627)，收回價102.08元，行使價99.08元，換股比率100，槓桿比率5.5倍。
投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意年期約3個月的美團購證(13913)，行使價120.1元，2020年7月28日到期，實際槓桿7.7倍。
價外的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約5個月的美團購證(19444)，行使價131.1元，2020年10月9日到期，實際槓桿6.2倍，價外、中年期。
相反，投資者如看淡，認沽證的貼價選擇可留意年期約7個月的美團沽證(27359)，行使價100.91元，2020年12月23日到期，實際槓桿3.9倍。
高槓桿的選擇可留意年期約5個月的美團沽證(22775)，行使價88.83元，2020年9月25日到期，實際槓桿6.2倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意美團熊證(69631)，，收回價124.8元，行使價127.8元，換股比率100，槓桿比率14.4倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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