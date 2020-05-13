【高盛推介】美團急漲創新高　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(12日)升約2.1%。周三(13日)早段逆市上升，並創歷史新高119.8港元。順豐推出名為「豐食」的外賣平台，市場憂慮會否影響美團業務。然而有券商發表報告指「豐食」不會對美團存在威脅，並維持美團「買入」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約720萬元資金流入。另一方面，近日牛證獲資金留意，當中周一(11日)及周二共錄得約680萬元資金流入。港股通方面，則見周二北水追捧美團，錄得約1.55億元資金淨買入，為當日最多淨買入的個股。

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