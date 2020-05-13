【瑞通推介】舜宇小米即市反彈力較強　捕捉輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者關注疫情在解除防疫措施後反彈，加上中美關係趨緊張。道指隔晚收報23,764點，跌457點或1.8%。

恒指周二(12日)曾下跌465點，收跌356點或1.4%，報24,245點。周三(13日)早段跌勢未止，一度挫逾200點，低位跌穿24,000點，其後跌幅收窄，20天以及50天線失而復得。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾7,000萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期大市急挫過後將見反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

蘋果公司(Apple Inc.)今周重開在美國的部分門店，另中國信通院公布4月內地手機出貨量按年增長14.2%，吸引市場資金關注手機設備股。舜宇光學自5月初的103.7元低位開始回升，接連收復10天、20天、50天和250天線，周一(11日)高見124.7元，累漲兩成。股份周二隨市回落1.4%，收報118.8元。技術上，10天線升穿50天線形成黃金交叉利好信號。舜宇周三早段略回，低位守117元，其後倒升，高見121元之上。周二有72萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有33萬元淨流出。

將於下周三公布首季業績的小米集團，連漲3日跑贏大市，周二盤中升至11.88元的兩個月高位，以月內低位9.93元計，已累漲19.6%。金山軟件分拆旗下雲業務金山雲赴美上市，受惠金山雲股價較IPO發行價累漲逾4成，小米亦因參與其IPO認購而錄帳面利潤。另調查機構IDC指，首季歐洲、中東及非洲手機出貨量按年跌8%，不過小米出貨量逆市增76.5%。小米周三早段略回，下試11.5元水平，其後由跌轉升，再挑戰12元。周二有72萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有160萬元淨流入。

聯想集團將於下周三(20日)公布末期業績，股份周二低見4.29元後逐步收復失地，最終收報4.36元，微跌0.2%，續處10天、20天和50天線之上。周三早段再試4.3元水平支持，跌幅約1%。周二有11萬元淨流入其好倉。

阿里巴巴將於下周五(22日)公布截至今年3月底的季績和全年業績，但內地首季經濟活動受疫情衝擊，券商普遍預期集團1至3月份調整後淨利按年減少26%，按季勁減逾6成。阿里周二以全日最高位199.7元收市，微升0.5%，並已連升3日，累漲4.8%。周三早段回吐逾2%，回至195元水平整固，200元心理關口阻力不小。周二有696萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有125萬元淨流入。

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