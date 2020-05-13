【高盛推介】聚焦騰訊業績 留意窩輪牛熊證
2020年05月13日 13:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(12日)跌約0.9%。周三(13日)早段重拾升勢，高見437.6港元，繼周一(11日)再創1年高位。公司將於周三公布今年首季業績，市場料期內首季非通用會計準則純利介乎199.07億至276.69億元人民幣，按年跌4.9%至升32.2%。各券商接近全部給予「買入」等看好等評級，目標價最高530元。
觀察個股認股證資金流向，可見周二認購證獲資金轉向部署，錄得約2,700萬元資金流入。而認沽證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,000萬元。牛熊證方面，則見周二資金繼續追捧牛證，錄得約8,300萬元資金流入。而熊證於當日亦錄得約730萬元資金流入。
投資者如計劃業績公布前部署認購證，可留意價外幅度約3%，年期約3個月的騰訊購證(22340)，行使價450.2元，2020年7月28日到期，實際槓桿10.6倍。
投資者如計劃部署牛證，則需注意市場上全部410元或以上收回價的產品已累積100%街貨，因此須小心市場供求或會令產品價格偏離理論價格。投資者可留意市場上少數低街貨的貼價騰訊牛證(69632)，收回價409.99元，行使價407.49元，換股比率100，槓桿比率12.5倍。
相反，投資者如計劃業績公布前部署認沽證，可考慮以行使價390至435元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(22884)，行使價399.8元，2020年8月24日到期，實際槓桿8.4倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊證(69438)，收回價450元，行使價452.5元，換股比率500，槓桿比率20.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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