新冠肺炎：泰國總理促當地20位富豪出資救亡

新冠肺炎疫情重創泰國經濟，外媒報道，泰國總理帕拉育要求當地20位最有錢的富豪動用他們的資金及機構，以開發新的紓困計劃。

報道稱，一家泰國金融公司創辦人表示，富豪出手可避免人們借高利貸，部分富豪的企業已花費或承諾逾1.1億美元的資金，用於口罩及糧食安全援助。

泰國Central Group表示，其遍布泰國、越南、日本及意大利的零售及酒店帝國，將向基層供應商購買多產品，並捐出零售店空間，同時幫助7.4萬員工無持就業。

泰國央行預計，今年當地經濟將會是1990年代以來最嚴重的萎縮。世界銀行估計，泰國政府已祭出相當於國內生產總值(GDP)總值15%的經濟刺激方案，是東亞及大平洋地區中最高。

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