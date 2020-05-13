新冠肺炎：馬來西亞經濟增速僅0.7%　創嘯後新低

彭博引述馬來西亞中央銀行的數據顯示，今年首季該國的國內生產總值(GDP)按年增長了0.7%，為2009年金融海嘯時期以來最低；經季節性因素調整後，經濟按季收縮了2%。

根據馬來西亞首相Muhyiddin Yassin的說法，3月18日施加的限制聚眾命令後，馬來西亞經濟估計損失630億馬來西亞元(約1,100億港元)，而相關限制於5月4日始獲放寬。該國於6月9日前仍將繼續處於「有條件的」封鎖，但大部分經濟已逐步重新開放。

為支撐經濟，馬來西亞央行已連續3次減息，將基準利率降低1厘，目前僅至2厘，並放寬了銀行的法定準備金要求。同時，馬來西亞政府已宣布規模達2,600億馬元(約4,600億港元)的經濟刺激方案，重點是防止失業和確保小企業可繼續生存下去。

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