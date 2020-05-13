【想旅遊注意】疫後去泰國要交稅？每人或需付72元

外國傳媒報道，泰國政府正研究對入境的外國旅客徵收旅遊稅，每人不超過300泰銖(約72港元)，稅收將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護。

泰國政府原先準備在去年底對訪泰的外國旅客開徵旅遊稅，每人不超過100泰銖(約24港元)，但由於去年泰銖大幅升值，已對旅業業造成影響，故當地政府決定去年不徵收旅遊稅。

不過，今年受疫情重創拖累，泰國想藉徵收旅遊稅來成立基金，用來重建和發展泰國旅遊產業鏈，並提供旅客於旅遊期間的安全保護，並可能會涵蓋新型冠狀肺炎的保險。這是泰國20年國家戰略計劃的一部分，政府各單位必須想辦法增加收入，以維持和穩定國家經濟發展。當地政府部門希望在今年第4季前可以宣布此方案。

泰國去年的國際旅客為3,980萬人，達歷史新高，惟今年僅估計約1,400萬到1,600萬人，是近14年以來最低。

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