【全球攬炒】日本經濟大臣誓言絕不允許通縮重臨

日本經濟大臣西村康稔表示，在阻止該國經濟重新滑入價格下行惡性循環和增長停滯窘境方面，政府和央行具有同樣的決心，絕不允許通縮捲土重來，暗示日本或許正在醞釀更多的政策行動。

同時，身兼疫情應對大臣的西村康稔還稱，該國正着眼於月底解除全國緊急狀態。在復工復產方面，會優先考慮控制新冠肺炎疫情蔓延的需要，而東京、大阪等大都市地區的緊急狀態至少在5月底之前不會解除。即使解除，亦會以漸進的方式讓一切逐步恢復常態，而不是一切立刻都會重新放開。

他又提及，如要一夜之間解除東京的緊急狀態會很難，所以在形勢嚴峻的大都市地區，需為事態進一步惡化而做好準備。

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