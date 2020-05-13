滙豐旗下PayMe開放予年滿16歲人士使用

年輕一代留意！滙豐銀行公布，旗下個人轉帳平台PayMe，已正式開放予年滿16歲的人士使用，以回應年輕人希望使用PayMe電子錢包日益增加的需求。

滙豐指，PayMe不只是一個簡單易用的電子錢包，更可讓年輕人學習管理日常支出，踏出妥善理財的重要一步。與此同時，家長亦可透過所連結的附屬信用卡或銀行戶口留意子女的支出，鼓勵子女實踐正確理財觀念。

年滿16歲的PayMe用戶，需要一個有效的獨特增值來源，可以是銀行戶口或附屬信用卡，該戶口或信用卡的登記名稱，須與PayMe用戶的名稱相同，而且沒有連結另一PayMe帳戶。

該行亦為11歲或以上的青少年提供「兒童儲蓄戶口」，16歲或以上更可申請附屬信用卡，兩者均可為PayMe帳戶增值。

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