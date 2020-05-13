歐股早段受壓　馬士基績後急跌5%

各國爭相重啟經濟，市場憂可能引發第二波疫情的憂慮加深，歐股隨外圍向下，當中英國富時100指數報5,927點，跌66點或1.11%；德國DAX指數10,624點，跌195點或1.81%；法國CAC指數報4,387點，跌84點或1.90%。

經濟數據方面，英國3月GDP按月收縮5.8%，為有紀錄以來最大月度跌幅。

德國第二大銀行德國商業銀行首季轉蝕2.95億歐元，主要受累於貸款損失增加，股價早段挫約4%。

跨國旅行及旅遊企業TUI集團表示，會在上半年削減多達8,000個工作職位，以節省成本，股價急跌3.67%。

航運巨頭馬士基(Maersk)首季EBITDA按年雖然增長23%，但警告新冠肺炎導致全球集裝箱運輸量急劇下降，拖累股價瀉5.4%。

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