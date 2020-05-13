九倉置業推消費獎賞計劃被指或違規 金管局：會跟進
2020年05月13日 16:00
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九倉置業(01997)旗下海港城及時代廣場於5月推出消費獎賞計劃，提供84萬張消費券予市民換領，總值1.12億港元。可是有報道指，該計劃可能違反有關儲值支付工具的規例。東網向香港金融管理局查詢，發言人回應指，《支付系統及儲值支付工具條例》對儲值支付工具的定義及甚麼情況下可獲得豁免有相關條文規管，該局會與相關機構跟進。
東網亦同時向九倉置業查詢，惟截至本文截稿前未獲回覆。
根據該兩個商場5月7日的聯合新聞稿，名為「Rewarding Everyone」計劃於5月11至17日舉辦。期間凡18歲或以上的市民以信用卡於全香港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿指定金額，可換領50元消費券兩張；單一消費每1萬元，可額外換領兩張300元消費券，最多可換領4,000元消費券。
有關消費券可在上述兩個商場消費滿一定金額後使用。新聞稿內稱，冀藉此計劃為市場創造約14億元銷售額，同時為兩個商場的商戶帶來約3.08億元營業額，總計約18億元銷售額。
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