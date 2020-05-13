九倉置業推消費獎賞計劃被指或違規 金管局：會跟進

東網亦同時向九倉置業查詢，惟截至本文截稿前未獲回覆。

根據該兩個商場5月7日的聯合新聞稿，名為「Rewarding Everyone」計劃於5月11至17日舉辦。期間凡18歲或以上的市民以信用卡於全香港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿指定金額，可換領50元消費券兩張；單一消費每1萬元，可額外換領兩張300元消費券，最多可換領4,000元消費券。

有關消費券可在上述兩個商場消費滿一定金額後使用。新聞稿內稱，冀藉此計劃為市場創造約14億元銷售額，同時為兩個商場的商戶帶來約3.08億元營業額，總計約18億元銷售額。

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