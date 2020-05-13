【市後重點睇】日圓上試107水平 道期靠穩

美匯指數穩守100關，離岸人民幣(CNH)報7.1082，港匯見7.7507，美元兌日圓企跌至107邊緣，歐元報1.0840，英鎊回升至1.2274。金價反覆見1,701美元。道指期貨升69點。

●市後關注點

-20:30 美國4月消費物價指數(CPI)

-異動股：聯想控股收市飆13%，旗下投資項目傳赴港上市。

-進智公交發盈警，料4月繼續錄得營運虧損。

-MSCI香港指數剔出維他奶及裕元。

●亞洲股市：日股跌0.4%，韓澳股報升。

●新冠肺炎：

-泰國總理促當地20位富豪出資救亡。

-日產汽車擬年內削減成本216億元。

-東南亞疫情肆虐，百年洋行備受衝擊。

-南韓4月就業人數大減47.6萬，連降兩月。

-馬來西亞經濟增速僅0.7%，創嘯後新低。

●【全球攬炒】

-菲律賓降今年GDP預測，料最多萎縮3.4%。

-英國4月零售銷售暴挫19%，創25年最大跌幅。

-日本經濟大臣誓言絕不允許通縮重臨。

-英國3月GDP勁縮5.8%，刷新紀錄。

●【糧食危機】美國農業部料豬肉年產量6年來首降。

●傳金沙集團放棄競逐日本賭牌。

●中國民航局：4月份客運量按年跌幅收窄至68.5%。

●有原油寶投資者已收到法院受理案件通知書。

●港元拆息︰1個月降至0.7厘，續創逾兩年新低。

●長建股東會：

-小股東指出席者不足人數上限。

-未能作派息預測，疫情令收購步伐減慢。

●【全球救市】

-印度推2萬億元刺激經濟計劃。

-新西蘭利率維持0.25厘擴QE，不排除負利率。

●【負利率時代？】摩通：美息倘劈至-0.1厘可能有好處。

●【中企闖關】內地眾包交付商「達達」申請在美國上市。

●【想旅遊注意】疫後去泰國要交稅？每人或需付72元。

●新盤部署：

—OMA by the Sea落實周日開售268伙。

—Wetland Seasons Park第2期首批140伙，平均呎價11,368元。

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