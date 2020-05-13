【市後重點睇】日圓上試107水平　道期靠穩

2020年05月13日 16:17
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    美匯指數穩守100關，離岸人民幣(CNH)報7.1082，港匯見7.7507，美元兌日圓企跌至107邊緣，歐元報1.0840，英鎊回升至1.2274。金價反覆見1,701美元。道指期貨升69點。
    ●市後關注點
    -20:30 美國4月消費物價指數(CPI)
    ●港股早段跌穿兩萬四關有承接，恒生指數全日收報24,180點，跌65點或0.27%。主板成交1,035億港元。科網股繼續是大市焦點，騰訊跌0.32%，收報429.6元。美團點評創新高，收報118.1元，升5.45%。https://bit.ly/2WOmPdC
    -異動股：聯想控股收市飆13%，旗下投資項目傳赴港上市。
    -進智公交發盈警，料4月繼續錄得營運虧損。
    -MSCI香港指數剔出維他奶及裕元。　
    ●A股快報：滬綜指收升6點，外資淨賣出2億人民幣。https://bit.ly/3bsRjqK
    ●亞洲股市：日股跌0.4%，韓澳股報升。
    ●新冠肺炎：
    -泰國總理促當地20位富豪出資救亡。
    -日產汽車擬年內削減成本216億元。
    -東南亞疫情肆虐，百年洋行備受衝擊。
    -南韓4月就業人數大減47.6萬，連降兩月。
    -馬來西亞經濟增速僅0.7%，創嘯後新低。
    ●【全球攬炒】
    -菲律賓降今年GDP預測，料最多萎縮3.4%。
    -英國4月零售銷售暴挫19%，創25年最大跌幅。
    -日本經濟大臣誓言絕不允許通縮重臨。
    -英國3月GDP勁縮5.8%，刷新紀錄。
    ●【糧食危機】美國農業部料豬肉年產量6年來首降。
    ●傳金沙集團放棄競逐日本賭牌。
    ●中國民航局：4月份客運量按年跌幅收窄至68.5%。
    ●有原油寶投資者已收到法院受理案件通知書。
    ●港元拆息︰1個月降至0.7厘，續創逾兩年新低。
    ●長建股東會：
    -小股東指出席者不足人數上限。
    -未能作派息預測，疫情令收購步伐減慢。
    ●【全球救市】
    -印度推2萬億元刺激經濟計劃。
    -新西蘭利率維持0.25厘擴QE，不排除負利率。
    ●【負利率時代？】摩通：美息倘劈至-0.1厘可能有好處。
    ●【中企闖關】內地眾包交付商「達達」申請在美國上市。
    ●【想旅遊注意】疫後去泰國要交稅？每人或需付72元。
    ●新盤部署：
    —OMA by the Sea落實周日開售268伙。
    —Wetland Seasons Park第2期首批140伙，平均呎價11,368元。
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