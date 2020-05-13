新盤開價：Wetland第2期首批140伙　最平每呎9701元

新地代理總經理胡致遠稱，因應疫情，是次特別拍攝示範單位影片上網，讓準買家可於網上預覽。售樓處亦會探測參觀人士體溫，每小時消毒，並提供消毒用品等。

雷霆指出，項目於本周五(15日)起開放示範單位，視乎市場反應決定開售時間。他又稱，近日疫情已見受控，下半年樓市表現料較佳，全年樓價可望錄得溫和升幅。

資料顯示，項目1期於去年12月公布推出首張價單，提供142伙標準戶，折實平均呎價11,388元，折實售價約481萬至740萬元，呎價由9,988至12,302元，最平為兩房戶。首批實用面積410至696方呎。

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