宏利料年底推「退休後強積金」方案　目標跑贏通脹

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發在電話會議上表示，就早前積金局發表「投資退休方案開發原則」，為開發強積金制度下的投資退休方案提供指引，以期進一步滿足強積金計劃成員於供款期以及提取期的投資需要。

宏利計劃未來推出新的退休後強積金方案，與提取收益產品(Drawdown Fund)相類近，方案已獲積金局原則性批准，仍待監管部門最後批核，預期今年底推出。

吳清發續表示，產品以跑贏通脹為目標，投資組合傾向多元化，較大比重投放在環球投資級別(IG)的企業債券。基金經理因應預期通脹比率訂下投資目標。基金經理會按時檢討和審視屬於積極管理的投資。由於產品是強積金，投資風險程度要符合規定，只能買入較高評級的債券，風險程度中至高，投資目標不會定得太高，但料收益會較為可觀。

新冠肺炎下，吳清發表示，疫情對僱主的強積金供款率產生輕微的影響，但按照公司的數據顯示，香港僱主仍繼續供款，影響不顯著。

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