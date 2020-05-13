銀河娛樂首季盈利大跌93%

公司在業績報告內表示，受新冠肺炎的疫情影響，今年第一季對全球的社群及營商而言是一個非常困難的時期。入境及隔離限制的實施對訪澳旅客數量造成負面影響，對澳門幾乎各行各業帶來打擊。由於現時仍未知疫情會持續多久，因此難以量化疫情對集團全年財務的影響，相信將會對業績造成打擊。

另外，第一季由於博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約8,400萬元。可是淨贏率正常化後，第一季經調整EBITDA仍按年及按季均減少95%至1.99億元。

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