【fb直播】資金輪流炒 物管、醫藥繼續追？
2020年05月13日 16:45
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港股跟隨外圍下跌，曾跌穿兩萬四關口，雖然其後失而復得，但資金繼續炒股不炒市，港股繼續悶局？幾時先有突破？
股王騰訊(00700)績前再破頂！騰訊在周三(13日)收市後公布首季成績表，市場預期非通用會計準則純利增長18%，到時即場為大家拆解成績表！
美團(03690)創上市新高，而小米(01810)突破橫行區，這類同股不同權公司最近表現亮麗，其中一個主因是憧憬「染藍」，有胡食咗先？定等埋恒指公司下周一(18日)公布同股不同權公司諮詢結果先？同屬W股的阿里巴巴(09988)則表現遜色，有貨唔怕揸？無貨等等先？
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