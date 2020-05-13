【外遊從此不一樣】暢錢事小！「旅遊泡泡」是新模式？

一場新冠肺炎，令全球旅遊業瞬間陷入「冰河時期」，在疫情趨向緩和及有可醫治的藥物及疫苗出現前，各國必然不敢輕易開放邊界，即使疫情過後，「一朝被蛇咬」的心態相信亦會令不少旅客「十年怕草繩」。因此，相信外遊從此不一樣！

【「旅遊泡泡」或「旅遊走廊」】

綜合外媒分析指出，短期來看，旅遊業的未來會先以區域性「旅遊泡泡」(travel bubble)或是「旅遊走廊」(travel corridor)的概念發展。

報道指出，紐西蘭和澳洲已準備建立一個「旅遊泡泡」，讓人們可以安全地互通往來，而歐洲受冠狀病毒大流行影響最輕微的地方，將打造「旅遊走廊」，可能為歐洲旅遊業的復甦鋪路。據悉，捷克正考慮與斯洛伐克和克羅地亞建立走廊計劃，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛將自周五(5月15日)開始，為這3個國家的公民開放內部邊界。越南和泰國也考慮在未來幾個月建立一個「旅遊走廊」。

【旅遊未必「太自由」】

市場最關注的是，中國這個最大的旅遊市場何時開放民眾出國旅行。事實上，許多國家都十分依賴中國遊客，例如泰國每年吸引約1,100萬中國遊客。因此，除「泡泡」外，其他可能發展的旅行策略還包括泰國正考慮向外國遊客開放「某些」區域，即遊客實際上是被限制在一個地方，例如一個小島。

【上機前需要「檢測」】

不過，開放旅遊的國家還須制定一個檢疫標準，例如歐洲國家政府為了讓歐洲人在夏天可以旅行，登機前乘客可能需要在機場檢查溫度或進行冠狀病毒檢測，但當局首先需要對快速測試的準確性感到滿意，並確定需要在飛行前多長時間測試一次，又或是讓旅客攜帶「免疫護照」，中國在此已推出這種形式的認證！現在中國所有公民都有一個QR Code，依據「顏色」顯示每個人的健康狀況，他們需要展示這個認證，才能進入餐廳和購物中心。

【護照或加上「免疫」二字】

未來「免疫護照」也可以用來顯示一個人是否已接種過冠狀病毒疫苗，「免疫護照」也可以顯示一個人是否感染過。

可惜的是，由於今次病毒甚為容易傳播，專家認為旅行要回到過去，可能還需要數年時間，而且即使旅遊回暖，也可能永遠不會再回到以往的旅行模式...

【疫後去泰國要交稅？每人或需付72元】

除了「旅遊泡泡」或「旅遊走廊」之外，旅客也可能要事先「交抗疫稅」！港人熱門旅遊地之一的泰國政府正研究對入境的外國旅客徵收旅遊稅，每人不超過300泰銖(約72港元)，稅收將用來發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全保護。當地政府部門希望在今年第4季前可以宣布此方案。

泰國政府原先準備在去年底對訪泰的外國旅客開徵旅遊稅，每人不超過100泰銖(約24港元)，但由於去年泰銖大幅升值，已對旅業業造成影響，故當地政府決定去年不徵收旅遊稅。

不過，今年受疫情重創拖累，泰國想藉徵收旅遊稅來成立基金，用來重建和發展泰國旅遊產業鏈，並提供旅客於旅遊期間的安全保護，並可能會涵蓋新型冠狀肺炎的保險。這是泰國20年國家戰略計劃的一部分，政府各單位必須想辦法增加收入，以維持和穩定國家經濟發展。

泰國去年的國際旅客為3,980萬人，達歷史新高，惟今年僅估計約1,400萬到1,600萬人，是近14年以來最低。

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