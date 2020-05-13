一周兩破頂！盈翠半島呎做20736元　再創標準戶新高

青衣盈翠半島再誕樓王，標準戶呎價一星期內兩度破頂。中原郭家強稱，單位為11座高層E室，實用面積761方呎，三房加儲物房設計，望煙花海景，開價1,580萬元，市場放盤約一個月。有區內換樓客在市場睇樓多月，參觀多個放盤，鍾情上址景觀，近零議價下以1,578萬元購入，呎價20,736元。事實上，原業主已移居外地，上址只是在返港期間作為居所，故內籠十分新淨。

據了解，項目12座高層另一個三房海景單位，上周四(7日)才售1,572萬元，呎價20,232元為標準戶對上最高紀錄。屋苑5月暫錄7宗二手買賣，其中4宗成交呎價逾2萬元。其中3座連天台特色戶，成交價2,035萬元，呎價逾2.22萬元。

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