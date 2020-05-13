聯交所讉責江山控股及多名董事

聯交所指出，江山控股首席運營官及財務總監於2014年11月26日至2016年3月15日期間，在公司不知情及未予批准的情況下，授權公司向中科恒源科技借出免息、無擔保及無固定還款貨款及墊款，涉資15.23億元人民幣，但未有作出披露，或股東批准。雖然核數師通知公司有關事宜，財務總監亦被要求停止所有進一步貸款及墊款，惟其仍進一步發放貸款及墊款，總值達8,472萬元人民幣。

聯交所認為，公司內部監控不足，亦沒有充足風險管理系統，導致首席運營官及財務總監對公司經營，掌有非常重要重要的管理及控制權，可以在董事 會不知情或未經董事會批准下發放該等貸款及墊款，尤其是財務總監有權自行通過高達8億元的網上銀行匯款。

該所又指，該等貸款及墊款數額巨大，令該公司蒙受重大財務風險，尤其是當時公司錄負現金流。加上市場當時並未從公告中及時得悉有關風險，股東亦未獲通函告知風險詳情， 也沒有機會在會議上就該公司是否應承受有關風險投票，令市場資訊不全。

上市委員會認為此個案的違規情況事態嚴重，強調上市公司須及時讓股東及公眾全面得悉所有或會影響其利益的重大因素，使其可對上市公司作出知情評估。股東按規定必須或有權就相關事宜接收資訊並進行表決的權利不容剝奪。 另外，董事亦肩負有誠信責任，必須審閱上市公司的管理帳目，確保內容準確及完整，亦必須確保發行人設立及維持適當及有效的風險管理及內部監控系統，藉以管理機構內部風險，以及協助上市公司遵守《上市規則》。