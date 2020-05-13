等冧市撈盤？近57%港人睇淡未來1年樓價　有意置業者9季最多

受新型肺炎疫情影響，環球經濟面對嚴峻挑戰，樓市難免受拖累。香港置業營運總監姚偉南指，該行於4月份透過問卷形式進行2020年第2季「置業意向調查」，收集321份有效問卷，佔達56.7%睇淡未來12個月香港樓價，按季增1.4個百分點。而認為樓價走勢平穩的佔25.9%，按季亦跌0.9個百分點，至於看好後市的則約有17.4%，按季微跌0.5個百分點。

調查又發現，有39.9%受訪者計劃未來12個月入市，比例按季多1.7個百分點，兼創9季新高。對於疫症，43%人認為對入市意欲沒有影響，另有30.5%人更認為會增加入市意欲。而26.5%則指疫情減少入市意欲。

該調查顯示，受訪者對於影響入市決定的因素，以樓價走勢至關重要，佔比達23.7%最重，按季升4個百分點，而息率走勢則以18.4%位居次，比例按季升0.5個百分點。按揭優惠則以13.7%排第三，按季跌1.1%，房屋供應則以12.8%排第四，比例按季升1.4個百分點，樓控措施及家庭收入則分別以12.5%及8.4%排第五及第六。

姚氏稱，最多市民預算入市兩房間隔單位，佔比例32.4%，而預算購買三房單位佔24.3%，選擇一房單位及開放式則分別佔14.6%及12.1%。至於預算購買4房單位及4房以上單位的比例則分別佔13.7%及2.8%。同時，達44.2%人購買物業主要用途為換樓，為2017年第2季有紀錄以來次高，購買物業主要用作上車的受訪者以35.8%居次位，用作投資的則以19.9%排最後。

香港置業行政總裁李志成表示，樓市利好因素逐漸浮現，次季樓市交投勢反彈，維持全年樓價5%波幅預測。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626