【股王業績】騰訊歐洲股價較港收市高近3%

期內增值服務業務收入增長27%至624.29億元，當中網絡遊戲收入增長31%至372.98億元，增長主要反映國內智能手機遊戲，包括《和平精英》及《王者榮耀》的收入貢獻以及海外遊戲的貢獻增加。

另外，社交網絡收入增長23%至251.31億元，受遊戲虛擬道具銷售以及包括音樂流媒體及視頻流媒體訂購在內的數字內容服務的收入貢獻增加所推動。

金融科技及企業服務業務收入按年增長22%至264.75億元，主要由於商業支付及理財平台的收入增加，以及通過把握在視頻、教育及零售行業的機會而帶來雲業務的收入增長貢獻所致。

網絡廣告業務方面，該分部收入增長32%至177.13億元。

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