德昌電機全年轉蝕4.9億美元　近年首次不派末期息

集團指出，鑑於全球經濟持續萎縮及復甦時間與步伐極度不明朗，董事會決定目前保留現金為最有利於業務及其股東，因此不會派發末期股息，董事會將繼續謹慎地監察情況。相比之下，2019年度及2018年度末期息皆為每股34港仙。

集團表示，在財政年度首9個月，在許多製造業(尤其是汽車業務)已經處於衰退狀況下，惟集團的表現仍然良好。大多數業務單位的營業額均領先於市場、毛利率穩定、現金流量持續改善，在執行主要策略計劃方面亦繼續取得穩步進展。自2019年底於中國發現首宗報告後，疫情徹底改變營商環境，集團在內地的製造業務首當其衝，從2020年1月農曆新年假期起停產至2月中旬，其後才全國逐步放寬遏制疫情的措施。在3月，疫情蔓延至歐洲和北美洲。汽車原始設備製造商在這些地區設置的廠房及許多工業製造業務(包括集團的大部分生產設施)都暫時停止生產，而多個國家的政府更前所未有地強制實施社交及經濟的「封鎖」措施，至今尚未完全解除封鎖。

管理層相信，短期內因健康危機引致的高失業率，將對可動用收入及消費者信心帶來不利影響，預期引伸之消費疲弱比新型冠狀病毒疫情引起之社會及經濟封鎖更為持久。考慮到這些狀況及集團的加權平均資本成本增加，商譽及若干其他無形資產的預計可收回金額低於其帳面值。因此，公司記錄一項減值支出7.96億元，在計入無形資產減值後，令集團錄得股東應佔虧損4.93億元。