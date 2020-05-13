晶片熱賣！中芯首季收入9億美元創新高　增資本開支

期內毛利為2.3億美元，按季增加17.1%，按年更大增91.4%；毛利率為25.8%，相比去第4季為23.8%，2019年第一季為18.2%。

對於今年第2季前膽指引，公司預期季度收入按季增加3至5%；毛利率介乎26至28%的範圍內。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示，由於市場需求和產品結構優於預期，公司首季收入達9.04億美元，創季度收入歷史新高。通訊、電腦與消費電子相關收入按年增長，逐步增加市場份額。

成熟工藝平台產能滿載：攝像頭、電源管理、指紋識別、特殊存儲等相關應用需求強勁。先進工藝研發與業務進展順利，持續拓展通訊、手機、汽車、消費電子相關領域。公司決定資本開支上調11億美元，總額升至43億美元，以充分滿足市場需求。

他們表示，有信心帶領公司重啟增長，在許多不確定的變化下專注競爭力的培養與建立，為國內外客戶提供全面的技術與業務平台解決方案，把握半導體產業的增長機遇。