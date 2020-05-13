負油價2.0？高盛料畜牧業成為風險最大商品...

新冠肺炎病毒大流行，迫使全球許多國家封城，市場預期需求大降使能源市場面對前所未有的需求衝擊，紐約期油上月首次跌入負值。高盛認為，2021年及其後的兩大大宗商品衝擊將涉及石油和畜牧業，成為風險最大的兩類大宗商品。

近期油價表現回穩，紐約期油及布蘭特期油每桶分別報25.6及29.69美元，但它們今年內價格仍累瀉逾50%。外媒報道，高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示，投資者不想聽到任何有關石油的消息，他們已被油價大幅波動折磨得精疲力竭，要讓投資者回來需要很多時間。

新冠肺炎病毒爆發同時為食品業帶來嚴重破壞，農民現在面臨着明顯的市場失衡。Currie認為，大宗商品牲畜業看起來像石油一樣不穩定，其共通點是供應遭到破壞，需要一段時間才能恢復。

Currie稱，牛群和豬的數量都在最近幾周大幅降低，而牲畜也和石油一樣，是刺激新興市場通脹的兩大商品，因此預計2021年及其後，石油和牲畜的表現將會非常重要，兩者都可能嚴重影響經濟。

報道指出，酒店業的需求驟減令部分美國農民任由新鮮水果和蔬菜腐爛、奶農亦被迫將多餘的牛奶倒掉。再者，肉類加工廠因新冠肺炎病例增加而出現關閉和生產放緩的情形。因此市場擔心畜牧業能否滿足對豬肉、牛肉和雞肉的需求。

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