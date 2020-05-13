啟德商業地因未達政府底價流標　8個月來第二次

地政總署公布，啟德第2A區4號、5(B)號及10號商業地，因為投標金額未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納截標時所接獲的標書。為去年9月後，約8個月再有土地流標，而地皮市場估值約63.8億至104.4億元。

上述商業地共由三個地盤組成，佔地約213,002方呎，將來由地下購物街連接，而項目無論作寫字樓或酒店發展，均不可拆售。另外，發展商須負責興建兩所安老院舍暨長者日間護理單位、一所家長/親屬資源中心及一所留宿幼兒中心等。

資料顯示，對上一次流標同屬啟德商業地，位於舊機場跑道區的啟德第4C區4號地盤臨海商業/酒店用地，去年遭撻訂後再度招標，並於9月收到5份標書，但最終流標收場。

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