【中東危機】沙特阿美不惜舉債派息　恐引發社會動盪

外國傳媒報道，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)為履行派息承諾而不惜舉債，有分析認為，這將為搖搖欲墜的沙特經濟埋下「計時炸彈」。

沙特阿美早前公布了第一季錄得盈利166億美元，儘管該公司手頭上有150億美元現金，但仍不足以支付當季高達188億美元的股息。

除此之外，它還需為購買石化產品製造商沙特基礎工業公司(SABIC)支付250億美元。瑞信分析師Thomas Adolff指出，這筆股息和沙特基礎工業公司的交易疊加在一起，勢必推動沙特阿美的槓桿率超出自我設定的5至15%區間之上。

投行Bernstein的分析也認為，沙特阿美舉債支付股息，在長期而言是不可持續的。

雖然集團首席財務官Khalid al-Dabbagh表示，該公司擁有「巨大的借款能力」，然而，對整個沙特來說，更多的債務是令人擔憂的，因油價下跌意味該國收入大降。

事實上，隨着沙特挑起「石油大戰」被證實明顯是「攬炒」行為，令當地經濟乍現崩潰危機！該國經濟在未有疫情前，早已「苦苦支撐」，2019年當地經濟增長僅0.3%，令今年防疫期間，只能投入國內生產總值(GDP)約1%來挽救經濟，這個數字遠遠落後於卡塔爾、巴林，以及阿聯酋的分別5.5%、3.9%，以及1.8%。

為應對新冠肺炎疫情及油價史詩式崩潰，沙特決定自今年6月起，停發約150萬公務員每月約267美元(約2,082港元)的生活津貼、7月起將增值稅率從5%大幅提高到15%，但新措施是否足以彌補短期財政缺口乃未知數。

目前市場憂慮的是，上述的停發生活津貼和調高增值稅率兩項措施，只是政府為了增加收入而孤注一擲，並且恐是開端而已，有可能引發政治效應。

倫敦政經學院中東研究所客座教授Madawi al-Rasheed認為，穆罕默德‧薩勒曼治國無方，使經濟陷入泥沼、民眾生活水平降低，現在又要增稅、停津貼，恐引發社會動盪。

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