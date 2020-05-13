【獅王失威】滙豐3月金價大波動期間一日損失近16億

報道指出，作為全球領先的大型銀行，一日損失如此多的金額是不尋常的，就滙豐的價值風險模型而言，損失是遠超模型估計的最大損失。

一般來說，紐約期金與倫敦現貨金只會有每安士數美元的差距，然而，在3月底曾出現高達70美元的差距，為過去40年最闊，打擊於紐約和倫敦市場間頻密切換黃金倉位的銀行。

銀行通常於紐約市場賣出黃金期貨，以對沖倫敦的黃金現貨價格波動，當兩地出現顯著價差，則有機會造成損失。據指過去數周，已有部分銀行暫停相關操作。

回看3月黃金出現離奇暴跌及劇烈波動，直至目前仍令人費解，尤其是在疫情蔓延、股市暴跌、央行大幅放水，以及各國政府推出有史以來規模最大的財政刺激方案的情況下，黃金出現奇怪的下跌走勢令人感到意外。金價在3月9日至19日的9個交易日內暴跌12%，最低跌至每安士1,451美元。

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