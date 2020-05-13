利奧坊‧曦岸邀請港姐冠軍拍片介紹展銷廳
2020年05月13日 19:40
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恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝(左)
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊．曦岸，樓書昨日(5月12日)已上網，銷售部署進入直路。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，今日已開放項目展銷廳及示範單位予代理參觀，並進行簡介會，預計最快月內以貼市價開售。
除標準戶外，項目28樓設4伙連天台特色戶，單位實用面積介乎539至687方呎，全數設內置樓梯直達天台，私隱度高。而5樓則屬連平台單位，間隔由開放式至兩房，平台面積由42至162方呎不等。
另方面，項目會所由兩位日本殿堂級大師，包括有「植物獵人」之稱的園藝大師西畠清順，及國際殿堂級室內設計師森田恭通攜手打造。為進一步讓大眾了解其設計特色，發展商更特別邀請2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，短片將於短期內發布。有運動健身習慣的黃嘉雯稱，對該盤會所的懸浮健身室一見鍾情，並指感覺猶如在「飛船」健身，非常特別。
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