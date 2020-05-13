利奧坊‧曦岸邀請港姐冠軍拍片介紹展銷廳

除標準戶外，項目28樓設4伙連天台特色戶，單位實用面積介乎539至687方呎，全數設內置樓梯直達天台，私隱度高。而5樓則屬連平台單位，間隔由開放式至兩房，平台面積由42至162方呎不等。

另方面，項目會所由兩位日本殿堂級大師，包括有「植物獵人」之稱的園藝大師西畠清順，及國際殿堂級室內設計師森田恭通攜手打造。為進一步讓大眾了解其設計特色，發展商更特別邀請2019年度香港小姐冠軍黃嘉雯，以短片介紹項目展銷廳及示範單位，短片將於短期內發布。有運動健身習慣的黃嘉雯稱，對該盤會所的懸浮健身室一見鍾情，並指感覺猶如在「飛船」健身，非常特別。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626